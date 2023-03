Published: 17 Mar 2023 10 AM Updated: 17 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

காஷ்மீரில் Z+ பாதுகாப்பு; ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ராஜ வாழ்க்கை - பிரதமர் அலுவலக அதிகாரி என பலே மோசடி

ஜம்மு காஷ்மீரில் பிரதமர் அலுவலக அதிகாரி என்று கூறி ஒருவர் இசட் பிளஸ் பிரிவு பாதுகாப்பு மற்றும் பைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் வாழ்க்கை நடத்தியவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

News கிரண் பட்டேல்