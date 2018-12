சேவை - 9

அந்த ஒரு புத்தகம்தான் ரவிந்திராவின் வாழ்க்கையையே மாற்றியது. அது அவரிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கம், ஒரு சமூகத்தையே முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கி அழைத்துச் சென்றிருக்கிறது. அந்தப் புத்தகத்தின் பெயர், ‘Where there is No Doctor.’