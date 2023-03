Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னையில் திடீர் மழை; தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாள்களுக்கு மழை - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று மணி நேரத்துக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.