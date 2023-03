Published: Just Now Updated: Just Now

``பயணிகள் கவனத்திற்கு... குறைந்த கட்டணத்தில் மீண்டும் 3AC Economy Class" - ரயில்வே நிர்வாகம்!

``3 அடுக்கு ஏ.சி.ரயில் பெட்டிகளில் எகனாமி வகுப்பு மீண்டும் அமல்படுத்தப்படும். எகனாமிக் வகுப்புகளுக்கு முன்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணமே வசூலிக்கப்படும்" என்று ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

