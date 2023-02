Published: Just Now Updated: Just Now

ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்ப்பதற்கான வயது 6! - ப்ளஸ், மைனஸ் சொல்லும் கல்வியாளர்கள்!

``மூன்று அல்லது மூன்றரை வயதிலேயே குழந்தைகளை எழுத வைக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்தான் இங்கே அதிகம். இது குழந்தைகளுக்கு செய்கிற கொடுமை.''

News பள்ளிக் குழந்தைகள் ( Pexels )