Published: 07 Aug 2023 11 AM Updated: 07 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஆப்கான்: பெண்கள் 3-வது வகுப்புக்கு மேல் படிக்கத் தடை: தாலிபான்களின் உத்தரவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!

ஆப்கானிஸ்தானில், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், கல்வி நிறுவனங்களில் பெண்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. இதற்கு உலக அளவில் கடும் எதிர்ப்புக் கிளம்பியது. இந்நிலையில் புதிய திருப்பமாக ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்கள் 10 வயதுக்குப் பிறகு பள்ளிகளில் படிக்கத் தடை விதித்துள்ளனர்.

News ஆப்கான் மாணவிகள்