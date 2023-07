Published: Just Now Updated: Just Now

திட்டமிட்டு கடின உழைப்பைக் கொடுத்தால் IPS ஆகலாம்! – திருச்சி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் சத்தியபிரியா IPS

யுபிஎஸ்சி மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டித் தேர்வுகளை எழுதும் மாணவர்கள் அதில் வெற்றி பெறுவதற்கான உத்திகளையும், சூட்சமங்களையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா...! இதோ உங்களுக்கான நேரம் வந்துவிட்டது.