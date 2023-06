Published: 04 Jun 2023 11 AM Updated: 04 Jun 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

UPSC: "முதலும் கடைசியுமான வாய்ப்பில் வெற்றி பெற்றேன்! ஆனால், நீங்கள்..."- Dr.K.பிர்தௌஸ் பாத்திமா

"தேர்வுக்குத் தயாராவதற்கு முன்பு, உடல் ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் தயாராக வேண்டும். நிறைய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டு பக்குவப்பட்ட பின்னர் தேர்வு எழுதுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்." - Dr.K.பிர்தௌஸ் பாத்திமா