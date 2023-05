நிரந்தரமாகக் குடியிருக்கும் நிச்சயமற்றத்தன்மை... மீண்டுவந்து ஜெயிக்கும் வழிகள்!

நிச்சயமற்றத்தன்மை (Uncertainty) என்பது நம் அனைவருடைய வாழ்விலும் அடிக்கடி வந்துபோகக்கூடிய ஒன்றுதான். அதைத் தவிர்க்க முடியாவிட்டாலும், எதிர்கொண்டு வெற்றிபெறும் வழிகளை நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும். அமெரிக்காவில் உள்ள மேரி லேண்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஆரி க்ருலான்ஸ்கி (Arie Kruglanski) என்பவர் எழுதிய ‘அன்செர்ட்டைன்: ஹெள டு டர்ன் யுவர் பிக்கஸ்ட் ஃபியர் இன்டு யுவர் கிரேட்டஸ்ட் பவர்’ (Uncertain: How to Turn Your Biggest Fear into Your Greatest Power) என்ற புத்தகம், நம் வாழ்வில் நாம் எதிர் கொள்ளும் நிச்சயமற்றத்தன்மையைக் கண்டு பயப்படாமல், அதிலிருந்து மீண்டுவரும் வழிகளைப் பற்றி விளக்கமாக எடுத்துச் சொல்கிறது.



‘‘நிச்சயமற்றத்தன்மை என்பது நம் வாழ்வில் எப்போதாவது வந்துபோகும் விஷயம் இல்லாமல், நம் வாழ்வில் நிச்சயமான ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்தப் புத்தகத்தை நான் எழுத ஆரம்பித்தபின், கோவிட்-19 எனும் சிக்கல் உலக அளவில் எக்கச்சக்கமான நிச்சயமற்றத்தன்மையை உருவாக் கியது. உலகில் வாழும் அனைவரையும் இந்த நிச்சயமற்றத்தன்மை தலைகீழாகப் புரட்டிப்போட்டது. இந்த நிச்சயமற்றத்தன்மை குறித்து நான் கற்ற அனைத்து விஷயங்களையும் இந்தப் புத்தகத்தில் தந்துள்ளேன்’’ என்று சொல்கிறார் புத்தகத்தின் ஆசிரியர்.