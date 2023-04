பணத்தைப் பெருக்கும் 7 பழக்கங்கள்!

‘‘உங்களால் பணத்தை நன்றாக நிர்வகிக்க முடியுமா என்று கேட்டால், அதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன? முடியாது, சில சமயங்களில் மட்டும் முடியும், என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை... இவற்றில் ஏதாவது ஒரு பதிலைத்தானே சொல்வீர்கள். என்னுடைய 20 வருட கரியரில் தன்னுடைய பணத்தை மிகச் சரியாக நிர்வகிக்கத் தெரியும் என்று திட்டவட்டமாகச் சொல்லும் நபரை நான் பார்த்தேயில்லை. என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன்’’ என்கிறார் க்ளேர் பேரட் (Claer Barrett) என்கிற அமெரிக்கப் பெண்மணி. அவர் எழுதிய ‘வாட் தே டோன்ட் டீச் யூ எபெளட் மணி’ (What They Don’t Teach You About Money) என்ற புத்தகத்தில்தான் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்.

க்ளேர் பேரட் நிதித்துறை சார்ந்த பத்திரிகையாளர். ஃபைனான்ஷியல் டைம்ஸ் பத்திரிகையின் கன்ஸ்யூமர் எடிட்டராக இருந்தவர்; தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலியில் நிதி நிர்வாகம் பற்றி நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வடிவமைத்து அளித்தவர். பணத்தை நிர்வாகம் செய்வது குறித்து அவர் எழுதிய புத்தகத்தில் விளக்கமாகச் சொல்லியுள்ளார்.