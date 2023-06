உற்பத்தித் துறையில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் படிப்புகள்!

M.Tech. in Plastics Technology, M.E (CAD/CAM) போன்ற முதுநிலை பொறியியல் படிப்புகளும் இங்கே உண்டு. B.E, B.Tech மெக்கானிக்கல், கெமிக்கல், புரொடக்‌ஷன், பாலிமர், பிளாஸ்டிக் இன்ஜினீயரிங் படித்தவர்கள், நான்காண்டு B.Sc Engineering படித்தவர்கள். M.Sc பாலிமர் சயின்ஸ் படித்தவர்கள் M.Tech. in Plastics Technology படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். M.E (CAD/CAM) படிப்புக்கு, B.E, B.Tech மெக்கானிக்கல், ஆட்டோமொபைல், மேனுஃபேக்சரிங், புரொடக்‌ஷன், இண்டஸ்ட்ரியல், மரைன், ஏரோநாட்டிகல் இன்ஜினீயரிங் படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். TANCET, GATE நுழைவுத் தேர்வுகள் வழி மாணவர் சேர்க்கை நடக்கும். M.Sc Applied Polymer Science படிப்பில் B.Sc வேதியியல், பாலிமர் சயின்ஸ் படித்தவர்கள் சேரலாம்.