Published: 10 Aug 2023 10 AM Updated: 10 Aug 2023 10 AM

`நாளைய இயக்குநராக விருப்பமா?' - தமுஎகச திரைப்பள்ளி - மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு!

தமுஎகச திரைப்பள்ளி 2023 - 2024-ம் ஆண்டுக்கான சேர்க்கை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை தமுஎகச மாநிலக்குழு நடத்திய 11வது சர்வதேச குறும்பட ஆவணப்பட விழாவின் இரண்டாம் நாளில் வெளியிட்டது.