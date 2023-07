Published: 28 Jul 2023 9 AM Updated: 28 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

`இப்படி தயாரானால் போட்டித் தேர்வில் நிச்சயம் வெற்றி!’ - மாணவர்களுக்கு வெ.இறையன்பு சொன்ன அறிவுரை!

கரூர் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் நடைபெற்ற போட்டித் தேர்வுக்கான வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சியில், `படிப்பது சுகமே' என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு அரசு முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் (ஓய்வு) வெ.இறையன்பு கலந்து கொண்டு சிறப்புரை வழங்கினார்.