7.5% ஒதுக்கீடு... எந்தெந்தப் படிப்புகளுக்குப் பொருந்தும்?

மருத்துவப் படிப்புகள்



MBBS, B.D.S, AYUSH மருத்துவப் படிப்புகளான ஆயுர்வேதா (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery - BAMS), யுனானி (Bachelor of Unani Medicine and Surgery -BUMS), சித்தா (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery - BSMS), ஹோமியோபதி (Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery - BHMS) ஆகிய படிப்புகளுக்கு நீட் தேர்வு அவசியம். நீட் தேர்வு எழுதி இந்தப் படிப்புகளில் சேரவிரும்புகிற அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% ஒதுக்கீடு உண்டு. AYUSH மருத்துவத்தில் BNYS எனப்படும் Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, B. Pharm, Occupational Therapy உள்ளிட்ட துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு நீட் தேர்வு கிடையாது என்பதால் இந்தச் சிறப்பு ஒதுக்கீடு பொருந்தாது.



கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் படிப்புகள்



கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் தொடர்பான படிப்புகளை இரு பகுப்பாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று B.V.Sc (Bachelor of Veterinary Science). மற்றொன்று இதிலேயே தொழில்நுட்பம் தொடர்பான படிப்புகள். Dairy Technology, Food Technology, Poultry Technology. இந்தப் படிப்புகளை தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் வழங்குகிறது. இந்தப் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கையில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% ஒதுக்கீடு உண்டு.