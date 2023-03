Published: 16 Mar 2023 7 AM Updated: 16 Mar 2023 7 AM

`டி.சி-யில் கைவைத்துவிட்டார்கள்’ - ஆட்சியரை சந்தித்த மாணவர்களை அலைக்கழிக்கும் பெரியார் பல்கலை.,?

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாற்று துறையில் முதுகலை படிப்பு முடித்த மாணவிகளுக்கு பல மாதங்களாக மாற்றுச்சான்றிதழ் கொடுக்காமல் கல்லூரி நிர்வாகம் அலைக்கழித்து வருவதாக கூறுகின்றனர்.