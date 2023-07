Published: Just Now Updated: Just Now

தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு முனைவர் பட்டமா?! - சர்ச்சையில் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்

"முனைவர் பட்டம் என்பது உச்சபட்ச கல்விதகுதியாக கருதப்படுகிறது. எனவே அதை வழங்கும் கல்வி நிறுவனங்கள் மெத்தனப்போக்குடன் இருக்கக்கூடாது" என சென்னைப் பல்கலை மீது அதிருப்தி தெரிவித்திருக்கிறது உயர் நீதிமன்றம். என்னதான் நடந்தது?