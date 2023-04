Published: 24 Apr 2023 11 AM Updated: 24 Apr 2023 11 AM



கல்விக்காக ஹிஜாபை கைவிட்ட தபஸும் ஷேக்... பியூசி தேர்வில் முதலிடம்!

``நான் ஹிஜாபை (கல்லூரியில்) கைவிட்டு, என் கல்வியைத் தொடர முடிவு செய்தேன். கல்விக்காக நாம் சில தியாகங்களைச் செய்ய வேண்டும். அரசு பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றுவேன்.."

Education பியூசி தேர்வில் முதலிடம் பிடித்த தபஸும் ஷேக்! ( Twitter )

