கற்பது உலகளவு - 11 - உயர்வான வாய்ப்பு தரும் உணவு சார்ந்த படிப்புகள்!

இந்த நிறுவனத்தின் B.Tech - Food Technology படிப்பில் மத்தியத் தொகுப்புக்கான 15% இடங்களும் வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள B.Tech Food Technology படிப்பில் மத்தியத் தொகுப்புக்கு வழங்கப்படும் 15% இடங்களும் மத்திய அரசு நடத்தும் CUET (Common University Entrance Test) தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படும். இந்தத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது இந்தத் தேர்வில் ‘அக்ரிகல்ச்சர்' என்ற பிரிவைத் தேர்வு செய்யவேண்டும்.



இரண்டு பல்கலைக்கழகங்களிலும் மாநிலத்துக்குரிய 85% இடங்களுக்கு பிளஸ் டூ மதிப்பெண் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடக்கும். கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் பாடங்களில் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் கட்-ஆப் கணக்கிடப்படும். ரேங்க் அடிப்படையில் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலம் மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள்.



ஃபுட் அண்ட் டெய்ரி டெக்னாலஜி நிறுவனத்தில் B.Tech Food Technology படிப்பில் 40 சீட்கள் உள்ளன. இங்கு முதுநிலையில் M.Tech - Food Technology in Processing Technology, Food Technology in Process Engineering, Food Technology in Safety and Quality போன்ற படிப்புகள் உள்ளன. M.Tech படிப்புகளுக்கு GATE தேர்வு எழுத வேண்டும். ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும் இங்குண்டு.