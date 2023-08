கற்பது உலகளவு - 12 - GATE தேர்வு திறந்து வைக்கும் வாய்ப்புகளின் வாசல்!

நம்மூரைப் பொறுத்தவரை நல்ல இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி என்பது, 'எங்கே கேம்பஸ் இண்டர்வியூக்கு ஹெச்.ஆர்கள் வருகிறார்களோ, அதுதான்' என்றாகிவிட்டது. சில டயர்-1 கல்லூரிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோர்ஸ் கேட்டால், 'கேம்பஸில் வேலை வேண்டுமா, நீங்கள் கேட்கிற கோர்ஸ் வேண்டுமா, நாங்கள் தருவதைப் படியுங்கள்... கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும்' என்று கன்வின்ஸ் செய்கிறார்கள். அதிகபட்சம் 10,000 ரூபாய் மாதச் சம்பளத்தில் ஒரு வேலை கிடைத்தால் போதும்... அப்படித்தான் நம் மனநிலை வளர்ந்திருக்கிறது.



நம் பிள்ளைகள் பலருக்கு ஐ.ஐ.டி-யில் படிக்க ஆர்வமும் ஆசையும் இருக்கலாம். நுழைவுத் தேர்வுக்கு அஞ்சியோ அல்லது அப்போதைய பொருளாதாரச் சூழல் காரணமாகவோ கிடைத்த பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்திருக்கலாம். அதோடு அந்தப் பிள்ளையின் கனவு கருகிவிடும். ஏதாவது ஒரு ஐ.டி கம்பெனியில் வேலை கிடைத்தால், படித்ததன் பலன் நிறைவடைந்துவிடும்.



பொறியியல் முடிக்கிற நிறைய பேருக்கு GATE (The Graduate Aptitude Test in Engineering) என்றொரு தேர்வு இருக்கிறது. அதை எழுதித் தேர்ச்சி பெற்றால் கைநிறைய உதவித்தொகையோடு இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற 23 ஐ.ஐ.டி-கள், 31 என்.ஐ.டி-கள், பெங்களூரு Indian Institute of Science, மத்திய அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் நிதியுதவியோடு நடத்தப்படும் பிற நூற்றுக்கணக்கான உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் முதுநிலையோ ஒருங்கிணைந்த பிஹெச்.டியோ படிக்கலாம்; நவரத்னங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற இந்தியாவின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உட்பட 75-க்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் நிறைந்த சம்பளத்தில் வேலைக்குப் போகலாம் என்பதையெல்லாம் நாம் பயிற்றுவிக்காமல் இருக்கிறோம். தமிழகத்தில் இருக்கும் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகளில் படித்த மாணவர்களில் எத்தனை பேர் இந்தத் தேர்வெழுதி அடுத்தகட்டத்துக்குச் சென்றிருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வு செய்தால் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சுகிறது. நமக்கு கேம்பஸ் இண்டர்வியூவில் ஒரு வேலைதான் இலக்கு.



GATE தேர்வு 1983-ம் ஆண்டிலிருந்து நடைமுறையில் இருக்கிறது. இன்ஜினீயரிங் மாணவர்களின் அடுத்தகட்டத்துக்கான அளவீடு, இந்தத் தேர்வுதான். இந்தியாவில் பொறியியல், தொழில்நுட்பப் படிப்புகளுக்குப் பல்வேறு பாடத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஐ.ஐ.டி, பிட்ஸ் பிலானி போன்ற நிறுவனங்களில் உலகத் தரத்துக்குப் பாடத்திட்டங்கள் இருக்கும். என்.ஐ.டி, காலேஜ் ஆப் இன்ஜினீயரிங் கிண்டி, எம்.ஐ.டி மற்றும் பழைமையான சில தன்னாட்சிக் கல்லூரிகள், பஞ்சாப் இன்ஜினீயரிங் கல்லூரி, டெல்லி டெக்னாலஜி யுனிவர்சிடி போன்ற பல கல்வி நிறுவனங்களில் முழுக்க GATE பாடத்திட்டத்தை மட்டுமே பயன் படுத்துகிறார்கள்.



GATE தேர்வை நான்கு வகைப்படுத்தலாம். பொறியியல் படிக்கக்கூடியவர்கள் நேரடியாக அவர்கள் படிக்கும் பேப்பரைத் தேர்வு செய்து இந்தத் தேர்வை எழுதலாம். உதாரணத்துக்கு BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினீயரிங் படிக்கும் மாணவர், GATE தேர்விலும் BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினீயரிங் பேப்பரைத் தேர்வு செய்து எழுதலாம். Architecture படிக்கும் மாணவர் அந்தப் பேப்பரையே தேர்வு செய்து எழுதலாம். பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் படித்தவர்களுக்கென்று மொத்தம் 26 பேப்பர்கள் வைத்துள்ளார்கள். இந்தப் பேப்பர்களைத் தேர்வு செய்து எழுதுபவர்களுக்கு பொதுவான ஆப்டிட்யூட் சார்ந்து 15 மதிப்பெண், நீங்கள் எடுக்கும் துறை சார்ந்து 85 மதிப்பெண் என 100 மதிப்பெண்ணுக்கு இந்தத் தேர்வு நடக்கும்.



சமீப காலங்களில் பொறியியல் துறையில் நிறைய புதுப்புதுப் படிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றைப் படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்தத் தேர்வில் வாய்ப்புத்தர வேண்டும் என்பதற்காக GATE தேர்வில் சில மாற்றங்களைச் செய்துள்ளார்கள். Engineering Sciences என்றொரு புதிய பிரிவைச் சேர்த்துள்ளார்கள். இந்தப் பிரிவுக்குக் கீழே Engineering Mathematics, Fluid Mechanics, Materials Science, Solid Mechanics, Thermodynamics, Polymer Science and Engineering, Food Technology, Atmospheric and Oceanic Sciences ஆகிய பேப்பர்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. Engineering Sciences பிரிவு மாணவர்கள் Engineering Mathematics பேப்பரைக் கட்டாயம் எழுத வேண்டும். இந்தப் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள பிற பேப்பர்களில் இரண்டைத் தேர்வு செய்து எழுத வேண்டும். இந்தப் பிரிவைப் பொறுத்தவரை, Engineering Mathematics பேப்பருக்கு 15 மதிப்பெண்; பிற இரண்டு பேப்பர்களுக்கும் தலா 35 மதிப்பெண்கள்; ஆப்டிட்யூட் பேப்பருக்கு 15 மதிப்பெண். ஆக, 100.



Humanities & Social Sciences என்ற பிரிவும் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இளநிலைப் படிப்பில் Economics, English, Linguistics, Philosophy, Psychology, Sociology படித்தவர்களும் GATE தேர்வை எழுதி அதுசார்ந்து ஐ.ஐ.டி மற்றும் பிற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள முதுநிலைப் படிப்புகளில் சேரலாம். இவர்கள், Reasoning and Comprehension பேப்பரில் 25 மதிப்பெண்ணுக்கும் ஆப்டிட்யூட் பேப்பரில் 15 மதிப்பெண்ணுக்கும் மேற்சொன்ன பேப்பர்களில் இரண்டைத் தேர்வுசெய்து அவற்றில் தலா 30 மதிப்பெண்ணுக்கும் தேர்வு எழுத வேண்டும்.



அடுத்து Life Sciences என்ற பிரிவையும் புதிதாகச் சேர்த்திருக்கிறார்கள். Biochemistry, Botany, Microbiology, Zoology ஆகிய பேப்பர்களில் இருந்து இரண்டைத் தேர்வு செய்யவேண்டும். தலா 30 மதிப்பெண்கள். Chemistry பேப்பரில் 25 மதிப்பெண், 15 மதிப்பெண்ணுக்கு ஆப்டிட்யூட்.



இதுதான் தேர்வு முறை. சரி, யாரெல்லாம் இந்த GATE தேர்வை எழுதலாம்?



ஒரு காலத்தில் BE, B.Tech படித்தவர்கள் மட்டுமே இந்தத் தேர்வை எழுத முடியும் என்ற நிலை இருந்தது. இன்று B.Pharm முடித்தவர்கள், மூன்றாமாண்டு, நான்காமாண்டு படிக்கும் மாணவர்கள் இந்தத் தேர்வை எழுத முடியும். B.Arch முடித்தவர்கள் மூன்றாமாண்டு, நான்காமாண்டு, ஐந்தாமாண்டு மாணவர்கள் எழுதலாம். BS (Research), Pharm.D, MBBS, BDS, Veterinary Science முடித்தவர்கள், மூன்றாமாண்டு முதல் இறுதியாண்டு வரை படித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் எழுதலாம். MBBS, BDS படிப்பவர்கள் இந்தத் தேர்வை எழுதி என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்ற கேள்வி வரலாம். ஐ.ஐ.டி-களில் மருத்துவம் சார்ந்த முதுநிலைப் படிப்புகளைப் படிக்கலாம். நேரடியாக மருத்துவத்திலேயே முதுநிலை படிக்கவேண்டும் என்றால் அவர்கள் NEET-PG எழுத வேண்டும். MCA, MA, MSc, BSc முடித்தவர்கள், இறுதியாண்டு மாணவர்கள் GATE தேர்வை எழுதலாம். புதிதாக, BSc, BA, B.Com முடித்தவர்கள், இறுதியாண்டு படிக்கும் மாணவர்களும்கூட இந்தத் தேர்வை எழுத முடியும். BSc Agriculture, Horticulture, Forestry முடித்தவர்கள், இறுதியாண்டு படிப்பவர்களும் எழுதலாம். சமீபகால மாற்றமென்பது, இன்ஜினீயரிங்கைத் தாண்டிப் பிற பிரிவுகளிலும் GATE வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தந்திருக்கிறது.



GATE தேர்வெழுதி உயர்கல்வியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதம் 12,400 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். தவிர, ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளும் பேராசிரியர்களிடம் அசோசி யேட்டாகச் சேர்ந்து கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் உண்டு. அவர் மூலம் மாதம் 15,000 ரூபாய் முதல் 20,000 வரை கிடைக்க வாய்ப்புண்டு.



இந்தியாவில் 75-க்கும் மேற்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளன. DRDO, ISRO போன்ற நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் இந்தத் தேர்வு வழியாகத்தான் செல்ல முடியும். அப்துல்கலாம், மயில்சாமி அண்ணாதுரை, சிவன், வளர்மதி, வீரமுத்துவேலுடன் இந்த வரிசை நிறைவுபெற்றுவிடும் போலிருக்கிறது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் ISRO-வுக்கு தமிழகத்தில் இருந்து செல்வோரின் எண்ணிக்கை குறுகிவிட்டது. தமிழகத்திலிருக்கும் எந்தப் பொறியியல் கல்லூரியும் இதுமாதிரியான நிறுவனங்களை இலக்கு வைக்கச் சொல்லித்தருவதில்லை. நன்றாகப் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும்கூட ஐ.டி. கம்பெனியில் வேலை கிடைத்தால் போதும் என்று நினைக்கிறார்கள். தொடக்கத்திலேயே ஐ.டி கம்பெனி தரும் சம்பளத்தைவிட பல மடங்கு பெறமுடியும் என்பதை நம் மாணவர்களுக்கு யாரும் சொல்லித் தருவதில்லை.



GATE தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண் மூன்றாண்டுகளுக்குச் செல்லுபடியாகும். இந்தத் தேர்வு ஆண்டுக்கு ஒருமுறைதான் நடக்கும். ஒவ்வொரு ஐ.ஐ.டி-யும் இதைச் சுழற்சி முறையில் நடத்துவார்கள். 2024-ல் நடக்கவுள்ள தேர்வை பெங்களூரில் உள்ள Indian Institute of Science நிறுவனம் நடத்தவுள்ளது. ஆன்லைன் வழி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வழக்கமாக ஆகஸ்ட் இறுதி வாரத்தில் விண்ணப்பம் தொடங்கும். செப்டம்பர் இறுதியில் முடிந்துவிடும். தேர்வு பிப்ரவரியில் நடக்கும். மார்ச்சில் ரிசல்ட் வரும். ஆன்லைன் தேர்வை மூன்று மணி நேரம் எழுத வேண்டும். Multiple Choice, Multiple Select வகைக் கேள்விகள் கேட்கப்படும். மாணவர்கள் படித்ததை நினைவுபடுத்த முடிகிறதா, காம்ப்ரிஹென்சன், ஆப்டிட்யூட் திறனோடு மாணவர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறிவதுதான் இந்தத் தேர்வின் நோக்கம். தவறான விடைக்கு நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு.