கற்பது உலகளவு - 9 - வேளாண்மைப் படிப்பில் வெரைட்டி வாய்ப்புகள் தரும் CUET, ICAR தேர்வுகள்!

இதேபோல, ஹைதராபாத்தில் உள்ள Central Research Institute of Dryland Agriculture, ராஜமுந்திரியில் உள்ள Central Tobacco Research Institute, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள Central Tuber Crops Research Institute, டெல்லியில் உள்ள Indian Agricultural Statistics Research Institute, பெங்களூரில் உள்ள Indian Institute of Horticultural Research, வாரணாசியில் உள்ள Indian Institute of Vegetable Research என புகழ்பெற்ற பல நிறுவனங்களில் சேர முடியும். பல நிறுவனங்களில் M.Sc, Ph.D படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இங்கு படிக்கும்போதே உதவித்தொகைகள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு. கல்விக்கட்டணமும் மிகக்குறைவு.



வேளாண் படிப்பில் இளநிலை, முதுநிலை படித்தவர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் ஏகப்பட்ட உயர்கல்வி வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. எங்கள் மாணவர் ஒருவர், இங்கு இளநிலை Food and Agriculture படித்துவிட்டு டென்மார்க்கில் உள்ள University of Copenhagen-ல் ஒயின் டேஸ்ட் செய்யும் படிப்பில் இணைந்து படித்துவருகிறார். இந்தியாவைவிட வெளிநாடுகளில் வேளாண்மை சார்ந்த சுவாரஸ்யமான படிப்புகள் நிறைய உள்ளன.



எந்தப் படிப்பாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் தேடல் இருந்தால் பெரிய பெரிய வாய்ப்புகளைக் கண்டடையலாம். CUET தேர்வும் சரி, ICAR தேர்வும் சரி... நம்மளவில் தேர்ச்சி பெறுவது மிகவும் எளிது. போட்டியும் மிகமிகக் குறைவு. மருத்துவம், பொறியியல் தாண்டி நம் கவனம் விரிய வேண்டும். சற்று கவனமெடுத்துத் திட்டமிட்டால் செலவே இல்லாமல் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் படித்துப் பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் பயின்று உலகளாவிய வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறமுடியும்.



வழக்கமாக நான் சொல்வதுதான்... தேடுங்கள்... கண்டடைவீர்கள்!

- கற்போம்