ஷீர்டி சாயிபாபா கோயில் டிரஸ்ட்: NEET, JEE நுழைவுத்தேர்வுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் பயிற்சி!

நீட் மற்றும் ஜே.இ.இ. நுழைவுத்தேர்வுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்க ஷீர்டி சாயிபாபா கோயில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.