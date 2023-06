விஸ்காம் படித்தாலும் வேலை கிடைக்கலை... காரணம் என்ன?

விஸ்காம் எதிர்காலம்!



இளநிலை விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்க, கல்லூரியைப் பொறுத்து ஆண்டுக்கு 45,000 முதல் 7 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகலாம். ஒரு சில கல்லூரிகள், கேமரா, லேப்டாப் சொந்தமாக வைத்திருக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றன. இளநிலை படிப்பு முடித்தவர்கள், விஷுவல் கம்யூனிகேஷனில் M.Sc, MA படிக்கலாம். தவிர, MA Graphic Design, M.Sc Programme in Digital Filmmaking, M.Sc Digital Film, M.Sc Multimedia, Master's in Advertising and Public Relations, Master's in Digital Media, Master's in Visual Effects, Master of Fine Arts, Masters in Visual Design, PG Diploma/Master in Animation போன்ற படிப்புகளையும் தேர்தெடுக்கலாம். VFX/Special Effects courses, Illustration Courses, Graphic Design Courses, Web Design Courses போன்ற துறைகளில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் அதற்கான குறுகிய கால டிப்ளோமா படிப்புகளைத் தேர்வு செய்து படிப்பது எதிர்காலம் சிறக்க உதவும்.