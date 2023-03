Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை XIME கல்லூரி நடத்திய மாநிலம் தழுவிய விவாதப் போட்டி; பரிசுகளை வென்ற மாணவர்கள்!

சென்னை, கோவை, மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய நகரங்களில் இருந்து 89 கல்லூரி சேர்ந்த 174 அணிகள் பங்கேற்ற மாநிலம் தழுவிய விவாதப் போட்டி!

Education XIME கல்லூரியின் விவாதப் போட்டி