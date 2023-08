Published: 14 Aug 2023 10 AM Updated: 14 Aug 2023 10 AM

பணத்தால் தடைப்பட்ட இன்ஜினியரிங் கனவு: கைக்கொடுத்து உதவிய ஆட்சியர் - நெகிழ்ந்த மாணவர்

விருதுநகர்‌ மாவட்டத்தில் ஏழ்மை குடும்பத்தை சேர்ந்த மாணவர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்ஜினீயரிங் படிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உதவி செய்த சம்பவம் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.