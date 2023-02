Published: Just Now Updated: Just Now

`மாணவர்கள் காட்டில் விளையாடுகிறார்கள்; நூலகம் வேண்டும்' - ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி ஆட்சியரிடம் மனு

தனது கிராமத்திற்கு நூலகம் அமைத்துத் தரும்படி, அரசுப்பள்ளியின் 5-ம் வகுப்பு மாணவி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த நிலையில், அந்தக் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படுமென ஆட்சியர் பழனி உறுதியளித்துள்ளார்.