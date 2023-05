Published: 19 May 2023 1 PM Updated: 19 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

பள்ளிக்கல்வித்துறைக்குத் தேவை இயக்குநரா, ஆணையரா... நியமிக்கப்படாத ஆணையர் பதவியை கலைக்க திட்டமா?

பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையராக இருந்த நந்தகுமார், மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை செயலாளராக நியமிக்கட்டிருக்கிறார். அவர் நிர்வகித்துவந்த பதவிக்கு வேறு யாரையும் அரசு நியமிக்கவில்லை.