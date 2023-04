Published: Just Now Updated: Just Now

`பாகுபாடான அமைப்புக்குள் ஆதிதிராவிட பள்ளிகளைச் சேர்ப்பது நியாயமா?" - கொந்தளிக்கும் கல்வியாளர்கள்

"உங்களிடம் படிக்கும் 30 லட்சம் ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்?. எதும் செய்யாத நிலையில், அவர்களுக்கென இருக்கும் உரிமையையும் பறிப்பது நியாயமா?" - பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு