Published: 03 Mar 2023 11 AM Updated: 03 Mar 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு, தமிழக மாதிரிப்பள்ளி மாணவர் சேர்க்கைக்கு நுழைவுத்தேர்வா? அன்புமணி கண்டனம்

``அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் படிப்புக்கே நுழைவுத்தேர்வு இல்லாதபோது, பத்தாம் வகுப்புக்கு நுழைவுத் தேர்வு நடத்துவது தவறான முன்னுதாரணமாகி விடும். இத்தேர்வும், நீட்டும் ஒரே கொள்கையிலானவை" - அன்புமணி ராமதாஸ்