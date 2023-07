Published: Just Now Updated: Just Now

ஃபாரஸ்ட் தீம், வண்ணங்கள், விளையாட்டுகள்... `வாவ்’ அங்கன்வாடி கட்டடம்; எந்த மாவட்டத்தில் தெரியுமா?!

``பாலா பெயின்டிங் (Bala painting) முறையில் அறிவியல்ரீதியாக இந்த அங்கன்வாடிமையக் கட்டடம் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. அபாகஸ், எண்ணும் எழுத்தும், திருக்குறள், கணித பாடங்கள், வண்ணங்கள், வடிவங்கள், அறிவியல் உள்பட பல தீம்களில் வண்ணமயமாக பெயின்டிங் செய்யப்பட்டுள்ளது.’’