Published: 08 Mar 2023 6 AM Updated: 08 Mar 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

``அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு நுழைவுத்தேர்வு?!" - அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி விளக்கம்

கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை வட்டார கல்வி அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.