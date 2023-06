Published: Just Now Updated: Just Now

தகிக்கும் வெப்பம், மாணவர்களுக்கு மூன்று முறை `வாட்டர் பெல்’! – புதுச்சேரி கல்வித்துறை உத்தரவு

புதுச்சேரியில் கோடை விடுமுறை முடிந்து நேற்று முதல் பள்ளிகள் செயல்படத் துவங்கியிருக்கும் நிலையில், மாணவர்கள் தினமும் 3 வேளை தண்ணீர் குடிப்பதற்கு 'வாட்டர் பெல்' அடிக்க கல்வித்துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது.