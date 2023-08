Published: Just Now Updated: Just Now

ராஜபாளையம்: கொட்டும் மழை; பேருந்துக்கு காத்துநின்ற பள்ளி மாணவர்கள் - பரவும் வீடியோ, தீர்வு எப்போது?

ராஜபாளையம் அருகே கொட்டும் மழையில் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பேருந்துக்காக காத்து நின்ற வீடியோ காட்சிகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக பேசிய முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினர், இந்த பிரச்னைக்கு விடிவுகாலம் எப்போதுதான் கிடைக்கும் என ஆதங்கப்பட்டனர்.