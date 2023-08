Published: Just Now Updated: Just Now

NMMS தேர்வு, 4 ஆண்டுகள் ரூ.48,000 உதவித்தொகை; வெற்றிபெற்ற 43 மாணவர்கள், பாராட்டுவிழா நடத்திய பள்ளி!

அரசுப் பள்ளி மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு NMMS தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. வெற்றி பெறும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் 12-ம் வகுப்பு முடிக்கும்வரை மாதம் தோறும் ஊக்கத்தொகையாக ரூ. 1,000 வழங்கப்படும். இதன் மூலம் ஒரு மாணவர் 4 ஆண்டுகளில் ரூ. 48,000 பெறுவார்.

