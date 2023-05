Published: 23 May 2023 3 PM Updated: 23 May 2023 3 PM

விலங்குகளிடம் இருந்து விவசாய பயிர்களை காக்கும் கருவி; பள்ளி சிறுவன் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு!

``விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு ஆபத்து இல்லாமலும், பயிர்களை பாதுகாக்கும்படியான ஒரு கண்டுபிடிப்பை உருவாக்க வேண்டும் என தோன்றியது. அதன்படிதான், இந்த கருவியை கண்டுபிடித்தேன்" - பள்ளி மாணவர் விஜயவர்மா