`பெற்றெடுக்காத தந்தை எங்கள் தலைமையாசிரியர்!’ - உருகிய மாணவர்கள்... பாராட்டிய எம்.எல்.ஏ!

``எங்கள் தலைமையாசிரியரின் ஒவ்வொரு சொல்லும் எங்களை செதுக்கியிருக்கிறது. வறுமையான குடும்பத்திலிருந்து வரும் எங்களுக்கு கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த்தியவர் அவர். எங்கள் தேவைகளைப் புரிந்து, அறிந்து, பல்வேறு உதவிகளைச் சத்தமில்லாம் செய்து தருவார். நாங்கள் சிரிப்பதை பார்த்து மகிழ்வார்...’’

