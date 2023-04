Published: Just Now Updated: Just Now

ராமநாதபுரம்: "ஆளுநருக்கு மொழிபெயர்ப்பு. பதற்றமாகவும் பெருமையாகவும் உள்ளது!"- சிலிர்க்கும் மாணவர்

"வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த என்னை திடீரென ஆளுநர் பேசுவதைத் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்ய வேண்டும் என என் அப்பா அழைத்துச் சென்றார். நான் பதற்றமாக இருந்ததைப் பார்த்த ஆளுநர் அருகில் அழைத்துப் பேசி என்னை கூலாக்கினார்."- மாணவர் விவேகபாரதி

