Published: Just Now Updated: Just Now

மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்த பள்ளிக்கல்வி ’இயக்குநர்’ பதவி! - கல்வியாளர்கள் சொல்வதென்ன?

நிர்வாகத்தை முற்றிலுமாக சிதைத்தது மட்டுமே இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ’ஆணையர்’ செய்த சாதனை. இவையனைத்தும் இப்போது மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இயக்குநர் பொறுப்பால் சரிசெய்ய வேண்டும்.