Published: 14 Jun 2023 8 AM Updated: 14 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

NEET Result 2023: தேசிய அளவில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்த விழுப்புரம் மாணவர்!

நேற்று இரவு (13.06.2023) நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் பிரபஞ்சன் அகில இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்திருக்கிறார். முதல் 10 இடங்களை பிடித்தவர்களில் 4 பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

News பிரபஞ்சன்