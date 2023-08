Published: 02 Aug 2023 11 AM Updated: 02 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தூத்துக்குடி: திடீர் தீ விபத்து; அதிவேகமாகப் பரவிய தீ... எரிந்துபோன 300 பனை மரங்கள்!

தூத்துக்குடியில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தினால் 300-க்கும் மேற்பட்ட பனை மரங்கள் எரிந்து போகின. வேகமாகத் தீ பரவியதால், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு போக்குவரத்தும் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. சுமார் 6 மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர்.

News பனை மரத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து