நீலகிரி: சாலை அமைத்து வனத்துக்குள் அத்துமீறல்; மூவர்மீது வழக்கு பதிவு- அமைச்சர் மருமகனுக்கு நோட்டீஸ்

தனியார் தேயிலைத் தோட்டத்துக்குச் சாலை இணைப்பை ஏற்படுத்தும்நோக்கில், பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் அத்துமீறி சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்குச் சாலை அமைத்திருப்பதாக புகார் வந்தது.

