நீலகிரி: கிணற்றை தூர்வாரும்போது தென்பட்ட எலும்புக்கூடுகள்... தீவிர விசாரணையில் வனத்துறை!

கண்டெடுக்கப்பட்ட எலும்புகளை பார்வையிட்ட காவல்துறையினர், வனத்துறை மற்றும் தடய அறிவியல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்து வரவழைத்திருக்கின்றனர்.

