Published: 09 Jul 2023 8 AM Updated: 09 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

``உச்சம் தொட்ட வெப்பநிலை; மக்களே... இது அபாய ஒலி" எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானி..!

``இந்த வெப்பநிலையானது நாம் கொண்டாட வேண்டிய மைல்கல் என நினைக்க வேண்டாம். உண்மையில் இது மக்களுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்குமான மரண ஒலி" - சூழலியல் விஞ்ஞானி ஃப்ரெட்ரிக் ஆட்டோ