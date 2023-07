Published: 20 Jul 2023 11 AM Updated: 20 Jul 2023 11 AM

மகாராஷ்டிராவில் கனமழை; நிலச்சரிவில் சிக்கிக்கொண்ட 100 பேர் - 4 பேர் உயிரிழப்பு, 22 பேர் மீட்பு!

மகாராஷ்டிராவில் பெய்து வரும் கனமழையால் ராய்கட்டில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 22 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.