Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

'இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் வெயில்' - பறிபோகும் உயிர்கள்; காரணம் என்ன?!

அதீத வெயிலின் காரணமாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பங்கேற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட 13 பேர் உயிரிழந்தனர். முந்தைய ஆண்டுகளிலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது. இதற்கு காரணம் என்ன?

