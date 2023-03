Published: 22 Mar 2023 10 AM Updated: 22 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

வனத்தைக் காப்போம்... பருவநிலை பாதிப்புகளுக்கு காடுகள் மட்டுமே தீர்வு!

மரங்கள் நிறைந்த அடர்ந்த பகுதி காடு. இது‌தான்‌ நமக்குச் சிறுவயதிலிருந்து கற்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் மரங்களற்ற பகுதியும் காடு தான். அதன் நில அளவைப் பொறுத்தும், எதிர்காலத்தில் மரங்கள் வளர வாய்ப்புள்ள நிலப்பகுதியும் காடுகள் என்றே சொல்லப்படுகின்றன.

Environment காடுகள் ( Pixabay )