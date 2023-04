Published: 02 Apr 2023 9 AM Updated: 02 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

Vanuatu: தீவு நாடுகள் நடத்திய போராட்டம்; காலநிலை நீதிக்குக் கிடைத்த இந்த வெற்றி ஏன் முக்கியமானது?

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானத்துக்கான விதை, 2019ம் ஆண்டில் ஃபிஜி நாட்டில் ஒரு சிறிய சூழலியல் வகுப்பில் துளிர்விட்டிருக்கிறது!

Environment United Nations - Climate Justice ( AP )