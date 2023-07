Published: Just Now Updated: Just Now

Croatia: `சூட்கேஸ்களுக்குத் தடை!' குரேஷியா சுற்றுலா பயணிகளிடம் தெரிவித்ததன் காரணம் என்ன?

சுற்றுலாப் பயணிகள் இனி சூட்கேஸ்களை எடுத்து வரக்கூடாது என்று சில புதிய விதி முறைகளை டுப்ரோவ்னிக் நகரத்தின் மேயர் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்.

News tourist