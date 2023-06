Published: 20 Jun 2023 10 AM Updated: 20 Jun 2023 10 AM

ராமநாதபுரம்: கோயில் குளத்தில் குவியல் குவியலாகச் செத்து மிதந்த மீன்கள்; காரணம் என்ன?

ராமநாதபுரம் அருகேயுள்ள புகழ்பெற்ற திருஉத்தரகோசமங்கை கோயிலின் பிரம்ம தீர்த்தக்குளத்தில் திடீரென 200 கிலோ அளவிலான மீன்கள் செத்து மிதந்ததால் பக்தர்கள், பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

News இறந்த மீன்களை அப்புறப்படுத்தும் ஊழியர்கள்