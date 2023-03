Published: 22 Mar 2023 11 AM Updated: 22 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

Cyclone Freddy: ஒரு பக்கம் வெள்ளம், ஒரு பக்கம் பஞ்சம் - ஆப்பிரிக்காவின் அவலநிலைக்குக் காரணம் என்ன?

ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு பகுதி வெள்ளத்தால் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்க, இன்னொரு பகுதியில் மூன்று ஆண்டுகளாக வறட்சி வாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. இவை இரண்டுமே காலநிலை மாற்றத்தின் இருவேறு வெளிப்பாடுகள்தான் என்று வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Environment Malawi Climate Cyclone Freddy ( Thoko Chikondi | AP )