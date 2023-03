Published: Just Now Updated: Just Now

கேரளா - தமிழ்நாடு.. சந்தனமரம் கடத்த மலைக்கு தீ வைத்த நபர் கைது!

வனத்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், இது இயற்கையாக ஏற்பட்ட தீ இல்லை என்றும் மர்மநபர்கள் சந்தனமரம் கடத்துவதற்காக போட்ட சதித்திட்டம் என்றும் தெரியவந்தது.